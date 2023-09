De backpacker à photographe professionnel : Johan Lolos expose pour la première fois à Liège

Je me retrouve toujours dans les endroits un peu reculés, c’est ça qui me parle, c’est ça qui m’inspire.

Montagnes enneigées et sommets dans la brume, plage inondée de soleil, dunes… Les 30 photos exposées présentent une grande diversité d’univers et de décors mais chacune d’elles évoque la solitude chère au photographe liégeois : "Je suis photographe assez solitaire dans l’âme, et je suis attiré par ces contrées isolées, reculées. C’est vraiment finalement, sans le vouloir, une espèce de fil rouge et de point commun avec tout ce que j’ai pu faire à travers ces dix dernières années, c’est que je me rends compte que je me retrouve toujours dans les endroits un peu reculés, c’est ça qui me parle, c’est ça qui m’inspire."