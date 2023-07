De B.L.A. à L.A. : le rêve américain commence pour la compagnie "Moving Passion", sélectionnée pour le championnat mondial des arts de la scène

Elles ont entre dix-sept et trente ans. Elles se sont rencontrées au cours de danse, quand elles étaient encore petites filles. Cette passion ne les a jamais quittées et elles dansent toujours ensemble au sein de "Moving Passion", une troupe et une école de danse fondée par Claudia et Jennyfer à Braine-l’Alleud. Les jeunes femmes répètent très régulièrement au complexe sportif Gaston Reiff, pour le plaisir e la danse, mais aussi pour préparer des prestations scéniques lors d’événements ou même des concours.

Leur prochaine compétition sera le World Championship of Performing Arts (WOCPA), le Championnat du monde des arts de la scène, qui se tient du 28 juillet au 6 août à Los Angeles. Il mettra en compétition des danseurs, chanteurs, comédiens et autres performeurs venus de septante pays. C’est la 1e fois que la Belgique y participe. Elle y envoie une vingtaine de représentants, dont la compagnie "Moving Passion", dans la catégorie "danse en groupe". C’est très certainement le concours le plus prestigieux auquel ces jeunes danseuses vont participer.