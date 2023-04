De 6 à 12 mois de prison avec sursis pour les responsables de la noyade d'un enfant de 4 ans

Coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution. Derrière la sécheresse de la qualification pénale se cache un drame : la mort d'un enfant par noyade lors d'une sortie scolaire en octobre 2018. Deux classes de maternelles d'une école d'Anderlecht - 35 enfants - vont s'aérer au domaine du château de Gaasbeek. Kurtis, âgé de 4 ans, tombe dans l'étang. Il faudra plus de cinq minutes - sans doute bien davantage - avant que les deux enseignantes et les deux accompagnateurs soient avertis par un autre enfant et interviennent. Kurtis décédera deux ans plus tard, sans avoir repris connaissance.