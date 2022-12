De 5,9 à 5,7% : malgré la crise, Braine-l’Alleud annonce une baisse de son impôt sur les personnes physiques

Le budget communal 2023 de Braine-l’Alleud sera présenté et voté lors du conseil communal prévu ce lundi 19 décembre. Mais dans son communiqué invitant la presse à la présentation de ce budget, la commune annonce déjà la couleur et surtout une diminution de l’impôt sur les personnes physiques (IPP). Une baisse de 0,2% qui a de quoi surprendre en cette période où la tendance est plutôt à l’austérité. L’IPP pour les Brainois devrait donc passer de 5,9 à 5,7% et permettre à Braine-l’Alleud de rejoindre ainsi Waterloo, et de dépasser Lasne dans le club très fermé des communes ayant l’IPP le plus bas en Brabant wallon et même de Wallonie, et de se targuer du statut très envié de "paradis fiscal".