De 467 euros le 13 décembre à 5 euros le mégawattheure ce vendredi: comment expliquer cette dégringolade du prix de l'électricité belge?

L’électricité atteint des prix plancher en cette fin d'année, du moins sur le marché "spot": le prix moyen de la livraison "day ahead" (pour le jour suivant) était ce 30 décembre de 5,76 euros, le prix le plus bas enregistré depuis plus d'un an.

Cette baisse des prix est notamment la conséquence d’une météo très venteuse qui a favorisé la production d’énergie éolienne, mais elle est aussi liée au fait que beaucoup d’entreprises sont fermées durant les fêtes et ne consomment donc pas. Ces conditions se combinent avec des températures douces.

Mercredi matin, le record de production d’énergie éolienne dans notre pays était tombé une première fois : 4505 MW d’énergie éolienne ont été produits à 7h15, soit la capacité d’environ quatre réacteurs nucléaires. Depuis, ce record n'a cessé d'être battu, mercredi dans la journée, jeudi et encore ce vendredi, où 4526 Mégawatts ont été produits à 12h45, selon les données en ligne du gestionnaire du réseau Elia (sur une capacité totale maximum de 5244 MW).