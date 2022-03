De 2010 à 2022 : douze longues années de désillusions en Coupe du monde pour l’Italie (vidéos)

Plus on tombe de haut, plus ça fait mal. C’est sans doute ce qu’ont ressenti les Italiens quatre années après leur superbe sacre en Allemagne. Il fallait confirmer, assumer son statut. Ou au moins limiter la casse. Mais l’aventure en Afrique du Sud a tourné court, très court. Versés dans un groupe a priori tout à fait abordable avec le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande, les Italiens termineront en quatrième et dernière position avec deux petits points et pas la moindre victoire. La déception est immense. Presque à la hauteur de la joie vécue quatre ans plus tôt.