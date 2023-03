La perception que l'on a de l'amour ne varie que très peu d'une génération à l'autre

Le romantisme serait réservé aux "vieux"... Une première idée reçue au regard des réponses données par la fameuse génération Z, qui entend bien faire rimer amour avec petites attentions. Au global, pas moins de 70% des sondés se déclarent romantiques, dont 63% des moins de 25 ans, 72% des 25-34 ans et respectivement 72% et 73% des 50-69 ans et des célibataires âgés de 70 ans et plus.

Mais ce n'est pas tout puisque les plus jeunes générations comme les plus anciennes s'accordent également sur l'importance du romantisme, que ce soit dans la phase de séduction (80% chez les moins de 25 ans, 84% chez les 50 ans et plus) ou dans le quotidien d'un couple (82% pour les deux générations).

Et lorsqu'il s'agit de définir le romantisme, là encore, les deux générations perçoivent les choses de la même façon. Pour chacune d'entre elles, partir en week-end en amoureux constitue l'acte romantique ultime (90% pour les Z, 93% pour les X et les baby-boomers) bien qu'ils ne soient pas contre une promenade au fil de l'eau (85% vs 89%) ou le fait de surprendre de temps à autre sa ou son partenaire avec une attention particulière (85% vs 89%).

"Le besoin d’entourer les relations de passion et d’imagination s’exprime toujours par un fort besoin de romantisme aussi bien dans la phase de construction que d’entretien du couple", explique François Kraus de l'Ifop.