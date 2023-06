DC Salas clôture la saison des Jam Sessions avec un live magistral

D’origine belgo-péruvienne, cela fait déjà une quinzaine d’années que le nom et les sons de Diego Cortez Salas résonnent dans le monde de la night-life. DJ et producteur, il produit une musique électronique parfois influencée par de la house ou de la techno mais aussi par de la new-beat, de l’acid et même de la transe, en fonction de ses envies du moment.

Son amour de la musique électronique ne date pas d’hier, et c’est grâce à ses premières expériences en radio à l’âge de 14 ans qu’elle s’est développée. A l’époque encore novice, il se voit la chance d’avoir sa propre émission alors qu’il est âgé d’une quinzaine d’années : il y invite des membres de la scène bruxelloise afin de parler de musique électronique qu’il apprend à connaître, et cela lui donne l’envie de se lancer à son tour. Soutenu par cette scène et ses multiples invités, sa motivation ne cesse de s’accroître et est toujours bien présente aujourd’hui.