DC : James Gunn a trouvé ses nouveaux Superman et Lois Lane

Maintenant que James Gunn en a fini avec les Gardiens de la Galaxie, le co-PDG des DC Studios va pouvoir se consacrer pleinement à son rôle avec son acolyte, le producteur Peter Safran. Les fans sont impatients de découvrir à quoi ressembleront les films sous leur ère. Le premier long-métrage qui inaugurera le nouveau cycle de Gods and Monsters sera "Superman : Legacy". Prévu pour 2025, il reviendra sur l’histoire du super-héros éponyme, avec de tout nouveaux acteurs. Après de nombreuses rumeurs, on sait enfin qui incarnera le célèbre couple des comics.

David Corenswet sera Clark Kent. Âgé de 29 ans, il a joué dans quelques séries notables telles que "The Politician" et "Hollywood", toutes deux de Ryan Murphy, ainsi que "House of Cards". Il est également apparu dans "Pearl", le film d’horreur qui met en vedette la star grandissante Mia Goth.

Rachel Brosnahan incarnera Lois Lane, la célèbre journaliste et compagne de Superman. Elle est connue pour avoir joué des personnages secondaires dans "The Good Wife", "Orange is the New Black", "Les Experts" ou encore "House of Cards", qui l’a révélée au grand public. Elle tient le rôle principal dans "La fabuleuse Mme Maisel", l’une des séries de comédie dramatique les plus renommées de ces dernières années et a reçu plusieurs récompenses des Emmy Awards et Golden Globes.

Dans "Superman : Legacy", Superman tentera de trouver l’équilibre entre son origine kryptonienne et Clark Kent, son identité secrète d’humain banal, selon IndieWire. À ce stade, on ne connaît que très peu de détails sur l’histoire ou sur le casting, mis à part que son célèbre ennemi Lex Luthor devrait figurer dans le film.

Si certains sont déçus de ne plus revoir Henry Cavill en Superman, l’ensemble des fans semblent satisfaits du casting et ont hâte de découvrir le nouveau duo. Les studios DC ont beau tout tenter, ils cumulent les échecs. Annoncé comme "l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisé", "The Flash" s’écroule au box-office et a même battu des records en termes de mauvaises audiences. Les dirigeants de Warner Bros. misent tout sur le duo Safran-Gunn.