A l’affiche, on retrouve un casting de super stars ! L’acteur britannique Henry Cavill alias Superman dans le film. L’indétrônable Ben Affleck se glisse quant à lui dans la peau de Batman. Dans Justice League vous aurez également le plaisir (re)découvrir la talentueuse Gal Gadot alias Wonder Woman, mais aussi Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher, respectivement Aquaman, Flash et Cyborg.

A sa sortie, une critique cinéma de magazine français Paris Match pointait à propos du film que :

Malgré une introduction un peu poussive et un Ben Affleck un brin austère, explosions, décors époustouflants et gadgets permettent aux aficionados d’y trouver leur compte.