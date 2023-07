“Daydreaming” le nouveau clip façon GTA du duo NxWorries

Un clip musical made in Grand Theft Auto (GTA) ? C’est l’excellente idée du duo NxWorries, composé par Anderson. Paak et le producteur Knwxledge pour le nouveau titre “Daydreaming”.

Alors que le gaming compte aujourd’hui plus de 3,2 milliards d’utilisateurs à travers le monde, et que la franchise des GTA, créée en 1997 par Rockstar North caracole à 170 millions de jeux vendus rien que pour le dernier numéro (GTA V), c’est par la musique que le 10e art, s’immisce aujourd’hui dans nos oreilles (et nos yeux).

Anderson. Paak, auteur de l’un des meilleurs albums de ses dernières décennies avec l’iconique “Malibu” (2016), jamais le dernier pour avoir une bonne idée et une bonne présentation, se voit donc recréé dans l’univers GTA. Pour les amateurs.rices du jeu, l’effet est immédiat. On en a tous et toutes rêvé un jour. Avoir son alias parfait reproduit dans le jeu. Un rêve qui se perpétue d’ailleurs pour bon nombre de personnes car la franchise compte encore aujourd’hui plus de 2,5 millions de gamers par mois, bien que cette édition soit sortie en 2013 (déjà), selon le site spécialisé Dexerto.

On l’y voit se prêter à des approches amoureuses, dignes de Roméo et Juliette. Mais aussi jouer des solos guitares accompagnés de bug typiques du jeu, sans oublier les figures et jumps gigantesques en voiture. Un trick habituel et quelque peu jouissif pour les fans. Evidemment, ce clip ne peut que nous rappeler le génial et novateur "Californication" des Red Hot Chili Peppers, sorti en 1999. Un beau clin d’œil.