"Daydream", tube des Wallace Collection influencé par Tchaïkovski et repris par Claude François

Mais quelle est la véritable histoire du Lac des Cygnes ? Comme pour un opéra, un ballet est composé sur base d’un livret, c’est-à-dire d’un texte qui raconte l’histoire qui va ensuite être mise en musique. Dans le cas du Lac des Cygnes, le livret est écrit par Vladimir Begitchev.

Pour écrire ce livret, il s’est notamment inspiré d’une légende et de diverses sources, dont, paraît-il, d’un texte de Pouchkine. Mais, il est important de savoir qu’il existe plusieurs versions du livret, en fonction des époques et des contextes.

Ce ballet commence avec le jeune Siegfried, qui va avoir 18 ans. Sa mère lui explique que pour son anniversaire, elle organise un bal au cours duquel il devra choisir sa future épouse. À l’Acte II, notre héros, à la fois fâché de cet ultimatum et bien décidé à profiter de sa dernière nuit de célibat, décide d’aller chasser en pleine nuit. Il arrive alors à un lac où des cygnes dansent. Et, parmi eux, il y a Odette qui est victime d’un sort : la nuit elle retrouve ses traits d’humaine mais, le jour, elle devient cygne. Siegfried tombe amoureux d’Odette. Et leur amour, plus fort que tout, rompt la malédiction.