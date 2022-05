Davos : Zelensky présente ses condoléances aux victimes de la fusillade au Texas et dénonce le manque d’unité des Occidentaux face à la guerre en Ukraine

Volodymyr Zelensky a par ailleurs dénoncé mercredi le manque "d’unité" des pays occidentaux face à la guerre en Ukraine, plus de trois mois après le début de l’invasion russe, le 24 février denier. Il a interpellé les dirigeants occidentaux avec cette question : "Y a-t-il une unité en pratique ? Je ne la vois pas". Des regrets exprimés lors d’une prise de parole en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse, affirmant avoir "besoin du soutien d’une Europe unie".

"Y a-t-il une unité au sujet de l’adhésion de la Suède et de la Finlande dans l’Otan ? Non. Donc l’Occident est-il uni ? Non", a précisé le président ukrainien, lors du petit-déjeuner organisé par l’Ukraine.