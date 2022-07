Davinia Vanmechelen (Red Flames) : "Au PSG, Kylian Mbappé venait voir tous nos matches"

Face aux Bleues, les chances belges seront minimes. Quoi qu’il arrive, les Belges joueront une qualification éventuelle au 3e match, contre l’Italie.

" Comme tout le monde, on a toutes été impressionnées par la première mi-temps française contre les Italiennes (NDLA : 5-0 à la pause, dont 3 buts de Grace Geyoro). Leur force offensive est impressionnante. Geyoro a une grosse expérience et de magnifiques lignes de course. Quant à Marie-Antoinette Katoto (NDLA : la buteuse hexagonale), je l’ai pratiquée au PSG : à la muscu elle ne faisait rien, à l’entraînement elle ne courait pas… mais en match, elle défonçait tout. Moi, je veux bien qu’elle me prête son talent pour marquer ! (rire) Si je crains une tripotée ? Je ne veux pas y penser… et on sait de toute façon que si on encaisse un but rapide, on a la force mentale pour vite tourner le bouton. On devra faire tourner le ballon et chercher la profondeur pour les éloigner de notre but. On devra aussi, le cas échéant, durcir le jeu et faire des fautes : montrer trop de respect ne mène nulle part… Et s’il le faut, on garera même le bus devant notre goal, comme l’a dit Tessa Wullaert. (clin d’œil) Et qui sait, un miracle est toujours possible : en 2017, on n’a perdu que 2-0, donc… Mais à mon avis, on va beaucoup courir sans ballon. " (sourire)