Davina Philtjens (Red Flames) : "Ma petite taille a fait que j’ai toujours dû me battre plus que les autres"

Un sacré petit bout de bonne femme : 1,51 m de grinta, d’engagement et d’allers-retours sur son flanc gauche fétiche. Davina Philtjens est un vrai phénomène du foot féminin : tout petit format, elle apparaît telle une enfant parmi les mastodontes. Face à la France, les médias hexagonaux en ont fait la cible de leurs moqueries : elle en a pleuré, nous dit-on... Le sujet reste sensible : vous l’abordez, elle se referme, la tension est palpable. Le thème est pourtant inévitable.

" Depuis toujours, on me confronte à ces questions sur ma taille : c’est l’histoire de ma vie, it’s part of my life " grimace Davina Philtjens, qui joue depuis plusieurs années en Italie, d’abord à la Fiorentina et aujourd’hui à Sassuolo (Italie). " J’ai toujours dû prouver davantage que les autres, car beaucoup doutaient de mes capacités… mais moi jamais ! J’ai subi tant de railleries sur ma petite taille, mais je vous rassure : j’en fais moi-même aussi ! Mais je n’ai jamais eu peur d’échouer : je suis convaincue que quand on veut vraiment, tout devient possible… enfin, disons presque tout ! (clin d’œil) J’ai toujours eu un caractère fort et j’ai toujours suivi ce que me disait mon ventre (sic). A la maison, mes parents étaient de gros travailleurs et nous répétaient qu’il ne fallait jamais renoncer. Toujours la tête haute ! "