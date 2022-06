Davide Rebellin, 50 ans, reprend la compétition en Italie neuf mois après sa double fracture tibia-péroné

Davide Rebellin va enfin pouvoir reprendre la compétition ce jeudi à l'occasion du Giro dell'Appennino (1.1), le Tour des Apennins, une course d'un jour italienne disputée entre Pasturana et Gênes.

L'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne, qui fêtera ses... 51 ans le 9 août prochain, n'avait plus épinglé le moindre dossard sur son maillot depuis le Mémorial Marco Pantani, le 18 septembre dernier. Il s'était à l'époque fracturé le tibia et le péroné de la jambe gauche en tombant.

Après plusieurs mois de rééducation, Davide Rebellin, qui ne voulait pas mettre un terme à sa carrière à cause d'une chute (il roulera jusqu'en fin de saison), va donc retrouver le peloton professionnel en compagnie de la petite équipe italienne Work Service Vitalcare Vega.

Avec l'ambition de prendre le plaisir sur le vélo, et pas de revendiquer la victoire. Son dernier succès dans une course UCI remonte à octobre 2017, lorsqu'il s'était imposé sur une étape du Tour d'Iran.