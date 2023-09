Davide Formolo remporte la Coppa Agostoni, 1er succès d’une série pour la Dream Team d’UAE en Italie ?

Ambitieuse en cette fin de saison, la formation émiratie a bien l’intention de frapper fort dans les autres semi-classiques prévues dans la Botte cette semaine. Et pour preuve, UAE a mis le paquet pour former une véritable armada durant ces courses.

Leader indiscutable d’UAE, Tadej Pogacar prendra part au très difficile Tour d’Emilie samedi (30/09) à Bologne ainsi qu’aux trois vallées varésines (3/10), mardi prochain en Lombardie. Pour ces deux épreuves, le Slovène sera entouré ni plus ni moins que de Juan Ayuso, Adam Yates, Diego Ulissi, Rafal Majka et Jay Vine. Felix Grosschartner se joindra à ce beau monde en Emilie et sera remplacé par Davide Formolo trois jours plus tard.

En plus de ces deux courses, l’équipe UAE revendiquera des chances de victoire sur la Coppa Bernocchi lundi (02/10) avec notamment un Marc Hirschi en grande forme, un Davide Fomolo en confiance et avec la pointe de vitesse de Sebastian Molano.

Les coureurs les plus performants de la bande se retrouveront enfin pour un final qu’ils espèrent en apothéose au Tour de Lombardie, le 7 octobre prochain.