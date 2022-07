David Warner, un gentil méchant s’en est allé

Les Trekkies, lisez par là les fans purs et durs de la saga Star Trek ont pu le voir deux fois dans deux rôles bien distincts. Dans "Star Trek 5 : L’ultime frontière", il incarne le Sergent John Talbot. Et dans "Star Trek 6 : Terre inconnue", il endosse le costume (et le maquillage) du Chancelier Gorkon, un Klingon… mais pas méchant (alors que ce sont les ennemis jurés du Capitaine Kirk) car il ne veut que la paix entre les peuples et les planètes. Comme quoi cette étiquette de gentil méchant aura toujours collé à la peau de David Warner !