David Van Reybrouck : "L'Indonésie est un géant invisible qui a joué un rôle historique"

Julie Morelle accueille l’écrivain et essayiste David Van Reybrouck pour son livre Revolusi sorti aux éditions Actes sud abordant l’Indonésie et la naissance du monde moderne.

Dix ans après Congo. Une histoire, David Van Reybrouck consacre cette fois-ci un ouvrage à l’Indonésie et à sa décolonisation. Le pays a été le premier à proclamer son indépendance le 17 août 1945. L’auteur décrit d’ailleurs l’Indonésie comme un "géant invisible" et comme un "moteur de démantèlement des empires coloniaux", devenant un modèle de décolonisation pour plusieurs pays comme le Congo ou l’Algérie. La méthode reste la même que pour son livre sur le Congo : mélanger récit historique et scientifique avec des témoignages de personnes très peu représentées dans les archives officielles.

L’histoire coloniale […] c’est une histoire des gens, c’est une histoire des perspectives […] recueillir ces témoignages ça me permet de mieux comprendre l’histoire et de mieux la raconter.

A travers ce livre, David Van Reybrouck souhaite comprendre l’histoire de l’émancipation des peuples non européens ainsi que l’influence sur le monde contemporain.