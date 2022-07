David Tennant métamorphosé en serial killer terrifiant dans la mini-série "Des"

L'un des serial killers les plus glaçants de l'histoire est au centre de la mini-série Des. David Tennant impressionne dans le rôle de Dennis Nilsen, un tueur en série à tendance nécrophile qui a terrifié le Royaume-Uni dans les années 1980. Des, une série à voir jusqu'au 31 mai 2023 en version multilingue sur Auvio.

Depuis quelques années, on ne compte plus les films et séries "true crime", ce genre en pleine expansion qui s'intéresse aux histoires vraies de criminels. Que ce soit en documentaire (The Jinx, Making a murderer ...) ou en fiction (The Staircase, American Crime Story ...), les affaires criminelles basées sur des faits réels cartonnent un peu partout dans le monde.

Dans Des, créée par Luke Neal et Kelly Jones pour ITV, la question qui fascine les créateurs et les spectateurs n'est pas de savoir qui a commis ces horribles crimes, mais plutôt pourquoi. Dès le premier épisode où la police découvre des restes de corps humain chez lui, Dennis Nilsen avoue avoir tué une quinzaine de jeunes hommes. À partir de ce moment-là, et dans une ambiance proche de la série Mindhunter, on se focalise sur le parcours psychologique et le mobile de ce personnage froid et énigmatique.

À travers le point de vue de trois personnages, Dennis Nilsen (David Tennant), le biographe Brian Masters (Jason Watkins) et l'enquêteur Peter Jay (Daniel Mays), le spectateur entre dans les recoins les plus sombres de l'esprit de ce serial killer. Lors d'entretiens glaçants, "Des" évoque sans détour les détails sordides de ses crimes : ciblage d'hommes homosexuels vulnérables, meurtre par étranglement, nécrophilie et découpage des corps. Pourtant, la série ne tombe jamais dans le sensationnalisme et reste très pudique dans sa représentation de la violence. La quête de l'identité des victimes et la volonté de leur faire justice sont également particulièrement importants dans l'intrigue.