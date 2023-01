David, Tamara et Kody récoltent un total de 8000 euros dans la Yourte, retour sur une aventure hors du commun

C’est le clap de fin pour Kody, Tamara et David au sein de La Yourte. Si l’expérience a été intense pour les comédiens du Grand Cactus, c’est la tête remplie de souvenirs qu’ils quittent ce mode de vie qui les a coupés de leur confort quotidien pendant 5 jours et 4 nuits. Le programme a été chargé puisqu’ils ont dû relever 5 défis et prendre des décisions conséquentes lors des dilemmes imposés par La Yourte. C’est aussi grâce aux 3 Breaks Nature que le trio a pu faire des rencontres inouïes et se reposer le temps d’un instant.

Coupés du stress habituel, nos comédiens du Cactus ont su se dévoiler et montrer des facettes d’eux jamais aperçues auparavant. Cette aventure leur a avant tout appris à adopter un mode de vie durable et à être sensibilisés à l’urgence écologique .