Au début des années 2000, les célébrités avaient tendance à lancer leur parfum. Maintenant, ce sont les cosmétiques et/ou les produits capillaires. En effet, Rihanna, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Ariana Grande etc. sont toutes dans le business et Jennifer Aniston aussi. Cette dernière a lancé Lolavie, une marque de produits capillaires qui associe la science et la nature. Si les produits prennent du temps à sortir, c’est parce que l’entreprise les introduit un à la fois volontairement car d’après ce qu’on peut lire sur son site, "être réfléchi dans la production de produits prend du temps".