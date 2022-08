David Raspilair restaure depuis 20 ans des chars d'assaut avec passion

Depuis plus de 20 ans, David Raspilair est passionné par les véhicules de type militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. D'abord collectionneur, il restaure ses premières Jeep, ses premiers Dodge, avant de passer rapidement aux blindés. L'histoire et les révolutions techniques de l'époque animent ce Mouscronnois. L'un des seuls à exercer son métier en Belgique. Son travail, David l'envisage comme une renaissance. Des véhicules arrivés à l'état d'épaves ont repris la route comme s'ils venaient de sortir de l'usine. Des heures de travail et surtout la fierté de donner une cure de jouvence à ces tanks et chars d'assaut. Avec des résultats de plus en plus remarqués à l’échelle mondiale.

Curieux de découvrir le travail de ce passionné ? Son atelier est tous les jours ouverts au public. Il suffit de pousser le portail d'entrée. David Rapsilair possède également un musée dédié au métier de tankiste. Toutes les infos : https://steelworkmvr.com/