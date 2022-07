David Numwami nous partage son univers à Dour

David Numwami était en interview sur Tipik avec Romain à Dour.

Très jeune, l’artiste belge d’origine rwandaise baigne dans la musique. Il commence le solfège à six ans et continue avec l’apprentissage de la guitare.

En 2018, David Numwami intègre la tournée avec Charlotte Gainsbourg pour son album "Rest" durant laquelle il extériorise ses pensées en composant dans ses chambres d’hôtels, entre deux concerts. Après cette expérience, il accompagne divers artistes comme Sébastien Tellier, SebastiAn ou encore Nicolas Godin sur scène ou en studio.

Il n’oublie cependant pas ses projets et sort, à quelques mois d'intervalle, “Le Fisc de l’Amour” et “Beats!”. Il réalisera d'ailleurs lui-même le clip de "Beats", preuve de sa polyvalence. En juin 2021, on découvrait son premier EP, "Numwami World" dans lequel il nous présente son monde.

