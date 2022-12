"David Lynch – Origins" : à la source d’un cinéaste mystérieux

Ses productions cinématographiques, d'"Elephant Man" à "Twin Peaks", de "Blue Velvet" à "Mulholland Drive", sont connues et admirés des cinéphiles du monde. Mais David Lynch a-t-il toujours été David Lynch ? Qui est cet homme dont l’œuvre n’a de cesse d’être imité mais n’a pas d’égal ? Devant un artiste aussi complexe et singulier, les réponses à ces questions ne sauraient être simples.



Quelques pistes pour élucider son mystère se trouvent peut-être dans le nouveau coffret Blu-ray édité par Potemkine Films, "David Lynch - Origins", qui remonte à la source pour saisir son art, c’est-à-dire dans son enfance et dans ses premières créations cinématographiques. Les multiples courts-métrages réalisés par le cinéaste entre 1966 et 1995 sont notamment rassemblés. Le goût de Lynch pour les images cauchemardesques y est déjà fort apparent, tout comme ses inclinations esthétiques. Réalisé lors de sa deuxième année d’étude d’arts, "Six Figures Getting Sick (Six Times)" de David Lynch est un court-métrage d’animation aussi expérimental que mystérieux. On peut également souligner la présence de "The Grandmother", réalisé en 1970 qui met en scène un jeune garçon tyrannisé par ses parents, et qui grâce à une graine parvient à faire pousser… une grand-mère.