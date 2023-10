David Lynch et Angelo Badalamenti, quand la musique crée le malaise et l’angoisse

Nous sommes dans le milieu des années 60 aux États-Unis. David Lynch réalise son premier court-métrage expérimental, dans lequel une place importante est donnée au son. Si Lynch a déjà un goût prononcé pour créer une réalité inquiétante aux yeux du spectateur, c’est grâce à son premier monteur son, Alan Spelt, que le réalisateur va pouvoir créer une ambiance sonore angoissante. Pour la musique du violent, étrange et hypnotique court-métrage de 33 minutes "The Grand-mother", Alan Spelt a une idée novatrice pour installer le malaise : mêler des sons du quotidien, dont la place est a priori innocente, tels que des bruits de sirènes ou encore des hurlements de bébés. Le résultat est d’une efficacité impressionnante et permet au réalisateur d’intégrer la prestigieuse école de cinéma américaine, l’American Film Institute.

Le reste de son parcours n’est pas moins passionnant. Sa collaboration avec le compositeur John Morris sur Elephant Man utilise une autre ingénieuse astuce pour générer de l’angoisse. David Lynch collaborera également avec un groupe de pop rock pour sa très décevante adaptation du roman Dune avant d’enfin passer à tout autre chose et de rencontrer, en 1986, la personne à l’origine notamment de la chanson Blue Velvet : Angelo Badalameti. Après ce film, Angelo Badalamenti, pianiste et arrangeur musical d’exception, qui comprend chaque désir du réalisateur, ne quittera plus David Lynch.