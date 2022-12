David Linx trio donne de la voix aux maîtres de la musique classique

Il semble que la musique classique inspire nos musiciens de jazz. Après la sortie de l’album de Jean-Paul Estiévenart "Triptyque", ou celui d’Olivier Collette "Classical Tribute", c’est au tour de David Linx, en formule trio, de rendre hommage à quelques incontournables du répertoire classique.

Pour l'occasion, David Linx s’est entouré de Guillaume de Chassy, pianiste français aussi à l’aise dans le répertoire classique que jazz. L’album "On Shoulders We Stand, Transcriptions" vient de sortir après quelques années de travail. Et c’est vrai que le pari de mettre des paroles sur des standards de la musique classique méritait bien une sérieuse dose de réflexions. Pari audacieux entrepris par notre David Linx auteur des textes, Guillaume de Chassy au piano et l'italien originaire de Sardaigne, Matteo Pastorino à la clarinette. Les musiques sont de Rachmaninov, Schubert, Bach, Chostakovitch, Chopin, Ravel, Mompou et Scriabine).