David Linx sort "Be My Guest", l’album de la transmission

Rencontre avec le chanteur David Linx pour une double actualité. Fidèle à lui-même, curieux de tout et de tout le monde, David sort l’album "Be My Guest" avec de nombreux invités mais aussi "And Still We Sing" en duo avec la chanteuse Fay Claassen.

Dans son dernier album "Be My Guest" David Linx a fait appel à des artistes qu’il respecte profondément et avec lesquels David partage une forte amitié et une vision commune du comment et du pourquoi faire de la musique : "Ce projet est venu à moi très naturellement, un peu comme si je retournais à l’école. Il est un hommage à la transmission, à l’esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi-même. Ces duos sont une façon de continuer à évoluer encore et toujours et me rappellent ma jeunesse lorsque je me ruais sur tout ce que je ne connaissais pas, avec une curiosité qui est toujours intacte."