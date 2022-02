David Linx, l’invité de Classic 21 Lounge

Samedi 12 février, nous recevons le chanteur David Linx, à l’occasion de la sortie de son dernier album rassemblant des duos : ''Be My Guest''. Bruxellois de culture mais parisien d’adoption, formé au contact de grands musiciens américains, David Linx est, sinon le plus grand (selon Jazz Magazine), en tout cas l’un des plus formidables chanteurs de jazz que l’on puisse entendre, doublé d’un homme de scène au grand cœur !

Ses premiers succès discographiques sur le fameux Label Bleu à la fin des années 90, en tandem avec le pianiste Diederik Wissels, ont définitivement renouvelé le jazz vocal et inspiré toute une génération de musiciens.

Pour son nouveau projet, c’est comme si David Linx retournait à l’école. Il est un hommage à la transmission, à l’esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi-même. Ces duos sont, pour lui, une façon de continuer à évoluer encore et toujours et lui rappellent sa jeunesse lorsqu’il se ruait sur tout ce qu’il ne connaissait pas, avec une curiosité qui est toujours intacte.