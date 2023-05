David Leisterh (MR Bruxelles) : abandonner le chantier du métro 3 "n’est pas une option"

Le vers était dans le fruit à partir du moment où vous donniez la Mobilité à des ministres écolos à Bruxelles

Pour David Leisterh, s’il y a des surcoûts, "bien sûr qu’on doit assumer ce métro. Le Fédéral a donné l’argent qui a été promis à Bruxelles, on peut se poser la question de ce que Bruxelles a fait de cet argent. On savait qu’il allait y avoir des excès budgétaires. Quand on veut faire la gratuité de transports en commun, les excès budgétaires ne sont jamais un problème pour Bruxelles. C’est dans les crises qu’on voit la valeur des vrais gestionnaires et on a ici une belle crise où ils pourraient montrer leur vraie valeur" dit-il, pointant le gouvernement de la Région bruxelloise.

Selon lui, il est hors de question d’arrêter ce chantier, alors que des tranchées sont ouvertes dans les voiries depuis des mois. "Il est temps qu’il y ait un vrai leadership en la matière", dit David Leisterh, qui évoque plusieurs options pour continuer de financer le chantier de la ligne 3 du métro, parmi lesquelles l’Europe ou un partenariat public privé.

Pour le président du MR Bruxelles, "le vers était dans le fruit à partir du moment où vous donniez la Mobilité à des ministres écolos à Bruxelles, vous saviez bien que le métro n’allait pas avancer très vite".