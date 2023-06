David Leisterh : Hadja Lahbib se présentera "très certainement" à la Chambre

A un an des élections, David Leisterh, député bruxellois, président du CPAS de Watermael-Boitsfort et président du MR régional était l’invité ce jeudi de la matinale de Vivacité Bruxelles. Ce proche de Georges-Louis Bouchez, président national des Réformateurs, a confirmé qu’Hadja Lahbib "sera très certainement" sur la liste du MR pour la Chambre à Bruxelles et non pas sur la liste régionale. A quelle place ? Selon nos informations, troisième plus que probablement, après Sophie Wilmès, Michel De Maegd et devant Alexia Bertrand, ex-MR devenue Open VLD.

"Tout cela doit encore se décider ensemble, d’ici quelques mois", a ajouté David Leisterh rappelant les fonctions d’Hadja Lahbib en tant que ministre des Affaires étrangères, empêtrée dans le dossier des visas iraniens. "Ici, nous avons une personnalité très forte. Elle va certainement faire un très beau score parce qu’elle a une grosse cote de popularité. C’est quelqu’un d’extrêmement intelligent, de dynamique, d’ambitieuse qui, au niveau diplomatique, peut engranger beaucoup de bons résultats. Je crois que les électeurs s’en souviendront", a ajouté la probable future tête de liste régionale MR.

David Leisterh ajoute au sujet de l’ancienne journaliste : "C’est quelqu’un qui connaît très bien Bruxelles. Je rappelle qu’elle a piloté Bruxelles 2030. Elle connaît bien ses quartiers, c’est quelqu’un d’extrêmement populaire. Elle est à Schaerbeek, une commune où nous devons renforcer notre équipe."

Lors des communales d’octobre 2024 cette fois, Hadja Lahbib devrait occuper la tête de la liste MR accompagnée d'Yvan de Beauffort et de la conseillère communale Angelina Chan. Un retour de Georges Verzin devenu libéral indépendant n’est pas à exclure, tout comme celui de l’ancien échevin Bernard Guillaume.