David Lee Roth sort un titre le jour de l'anniversaire de Sammy Hagar

" Dave et moi avons environ 12 ou 13 chansons en boîte pour un futur album ", a déclaré John 5 à Guitar World en 2012. "Et c'est entièrement acoustique. Mais pas des trucs bizarres, des trucs de feu de camp - je parle de plein d'accords de jazz cool et fous, et de 50 ou 60 pistes de guitare superposées, avec toutes ces harmonisations et d'autres trucs bizarres qui se passent. Le chant de Dave est incroyable. Il chante comme un fou".

Parmi les autres chansons issues de ces sessions, citons " Somewhere Over The Rainbow Bar and Grill ", que Roth a sorti en 2020 en hommage à Eddie Van Halen, décédé en octobre de cette année-là à l'âge de 65 ans, " Giddy-Up ", qui est sorti en mai 2021, et " Nothing Could Have Stopped Us Back Then Anyway ", autre hommage à Van Halen qui a été publié l'année dernière. Cette chanson date de 2007 mais n'avait pas vu le jour avant. Il s'agit du dernier titre en collaboration avec le guitariste de Rob Zombie, John 5 (et maintenant guitariste de Motley Crüe sur la dernière tournée en date). Ensemble, ils avaient enregistré une série de chansons il y a quelques années et avaient commencé à les partager en 2020.

L’artiste souhaitait dévoiler ces titres au compte-goutte : "Je veux sortir le reste des chansons comme Drake, single par single", avait-il confié à Variety. "Ça donne plus d’importance à chaque titre, la plupart se perdant dans la masse quand on sort un album."