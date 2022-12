David Lee Roth sort un titre de Van Halen dans une version solo

Selon Blabbermouth, la version retravaillée du morceau, extrait de l'album de Van Halen, Women And Children First, a été enregistrée plus tôt cette année à Hollywood. Elle arrive quelques mois après un autre titre inédit, "Nothing Could Have Stopped Us Back Then Anyway", dans lequel il revenait avec nostalgie sur son passage au sein du groupe (et qui rendait hommage au défunt guitar hero, Eddie Van Halen).

Cette chanson date de 2007 mais n'avait pas vu le jour jusqu’ici. Il s'agit du dernier titre en collaboration avec le guitariste de Rob Zombie, John 5 (et maintenant guitariste de Motley Crüe sur la nouvelle tournée ). Ensemble, ils avaient enregistré une série de chansons il y a quelques années et avaient commencé à les partager en 2020.

David Lee Roth avait déjà proposé un autre morceau issu des mêmes sessions, intitulé "Pointing At The Moon", et en 2020, "Somewhere Over the Rainbow Bar & Grill" en hommage à Eddie Van Halen, décédé en octobre de cette année-là à l'âge de 65 ans.