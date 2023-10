David, le frère de Mathieu van der Poel, a mis un terme à sa carrière de cycliste

David van der Poel, 31 ans, a pris lui, la 2e place de la dernière course de sa carrière. "Lorsque notre groupe de tête de 14 s’est formé, il est devenu évident que le vainqueur était devant. J’étais le seul de mon équipe et j’ai dû concentrer mon sprint sur les hommes de l’équipe Volkerwessels. Je ne figurerai pas malheureusement pas au palmarès de ce Prix de clôture, que mon père avait remporté. C’était la dernière course de ma carrière", déclare le frère du champion du monde Mathieu van der Poel. Adrie van der Poel, le père de David et Mathieu, avait remporté ce Prix de clôture en 1987 devant Rik Mannaerts et Gerrie Knetteman.