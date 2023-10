David Lang, une musique de l’immatériel ancrée dans la chair

Peut-on écrire de la musique simple quand on est soi-même compliqué ? Dans le cas du compositeur américain David Lang, qui se décrit comme passionné, prolifique et compliqué, il semble bien que la réponse soit oui.

La recherche d’une transe spirituelle

Né à New York en 1957, David Lang s’inscrit très vite dans la mouvance américaine d’une nouvelle musique pulsionnelle et claire, une musique dont la vibration répétitive vise une discrète – mais réelle – transe spirituelle. Quand il arrive dans le métier, il y a déjà une génération de pionniers minimalistes américains dans la place – il fera donc partie de la deuxième, celle qu’on appellera post-minimaliste.

Cette transe, il montrera avec quelques collègues que dans le rêve libéral américain, on peut carrément la vivre (sans complexe ni paradoxe visiblement) en plein cœur d’un… Centre financier : l’association Bang On A Can, qu’il co-fonde en 1987 – et qui existe toujours – vise à redynamiser ou redynamiter la création musicale. Bang On A Can : “tape sur une boîte de conserve”. Manière de dire que la pulsion première de la musique, c’est celle d’un gamin de bidonville qui, possédé par le rythme, un bout de bois en main, attrape une canette et se met à taper dessus. Et parce qu’il faut taper sur des canettes – mais aussi sur le concept coincé du concert classique, Bang On A Can proposera des concerts marathons dans le hall du World Financial Center. Des concerts de 8 heures où le public est invité à passer comme il est habillé dans la rue, à rester et à partir le temps qu’il veut.

Cette passion des formats hors normes, David Lang la conservera au fil des décennies : en 2018, il suscite la création du Mile-Long Opera, un opéra en plein air long d’un kilomètre et demi, qui rassemble et aligne 1200 chanteurs et chanteuses volontaires tout au long de la célèbre Highline – parc suspendu sur une ancienne ligne de métro new yorkaise.

David Lang et la musique chorale

La communion par le chant, c’est le cœur vibrant de la démarche de David Lang. Chœur avec "H" également, car à côté de nombreuses partitions de musique de chambre, la musique chorale est le centre lumineux de son catalogue. Chez Lang, chanter ensemble tient d’un rituel qui plonge dans ses racines juives lituaniennes, ses grands-parents ayant émigré au début du XXe siècle vers les Etats-Unis. Le rituel se fait souvent a cappella – mais il demande souvent aux chanteurs et chanteuses de jouer quelques percussions simples : petites cymbales, grosse caisse… Des gestes symboliques, qui renvoient à la petite cloche ou à l’encensoir qu’utiliserait le célébrant d’une cérémonie religieuse pour ponctuer ses interventions.

The Little Match Girl Passion (La Passion de la Petite Fille aux Allumettes) vaut à David Lang le Prix Pulitzer (plus haute récompense américaine en composition classique) en 2008. Adapté du célèbre conte d’Andersen, c’est une partition de 45 minutes, découpée en tableaux et dont le chœur dramatique s’inspire des passions de Bach.

En 2014 et 2016, c’est par le chant encore que David Lang fait parler de lui au niveau international : dans ses films La Grande Bellezza et Youth, le cinéaste Paolo Sorrentino emploie plusieurs de ses musiques. Sur fond de chefs-d’œuvre romains de la Renaissance ou d’hôtel de luxe des Alpes suisses, les mélodies simples de Lang confèrent une puissance sublime aux scènes qu’elles habitent – bien plus que de n’en constituer qu’une charmante musique de fond.

Une musique de l’immatériel… ancrée dans la chair

On peut composer simple en étant compliqué… Mais la musique de David Lang est-elle vraiment si simple ? Elle recherche clairement une clarté lumineuse, c’est clair. Mais, alors qu’elle est faite d’un son volatile, immatériel, elle parvient pourtant à rester ancrée dans la chair.

C’est d’ailleurs ainsi que David Lang conçoit logiquement sa partition Just (after the Song of Songs) : basée sur le texte du Cantique des Cantiques, elle est une métaphore claire de la relation entre l’humain et Dieu – et en même temps, le texte est une énumération de traits les plus sensuels que l’on puisse trouver dans la Bible (un texte repris par la tradition juive) :

"just your mouth

just your love

[…]

just your cheeks

just your neck

[…]

and my perfume

and my beloved

and my breasts

and my love"

Tout l’art étant, probablement, de toucher du doigt l’absolu, sans pour autant perdre au passage la matière vivante et terrestre que l’on a dans les mains.