David Kushner interprète "Daylight" dans la Tipik Live Room

Le jeune David Kushner, originaire de Chicago et désormais basé à Los Angeles, avait fait le buzz l'année dernière sur TikTok grâce à sa ballade "Miserable Man".

Son dernier morceau, "Daylight", est un titre profond et délicat produit par le producteur irlandais Rob Kirwan, que vous connaissez sûrement déjà sans le savoir : il a travaillé avec le chanteur Hozier sur son célèbre titre "Take Me To Church".

David Kushner a expliqué le sens de son single dans une interview accordée au média Broadwayworld : "Je cherche à exprimer le désir paradoxal de quelque chose qui est en même temps nuisible envers soi-même, en utilisant des éléments de lumière et d'obscurité. Les paroles "Oh I love it and I hate it at the same time you and I drink the poison from the same vine" (Oh je l'aime et je le déteste en même temps, toi et moi buvons le poison de la même vigne) résument ce concept".