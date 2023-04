Créée par Vidal Sassoon dans les années 60, c’est une coupe qui affine le visage et vous rajeunit. Une coupe dégradée avec deux pattes sur le côté, une frange droite ou asymétrique sur le front, et dans la nuque, des cheveux qui ne descendent pas plus bas que les épaules.

On peut soit plaquer sa chevelure pour lui donner un côté glamour, soit la rejeter en arrière pour un aspect plus rock and roll.

Autre avantage non négligeable, la coupe pixie est très facile à entretenir : il suffit, une fois ses cheveux lavés, de les sécher puis de les remettre comme on veut.