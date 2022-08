David Jeanmotte vous explique comment ne plus avoir les paupières qui tombent

Ce matin dans Le 8/9, David Jeanmotte vient en aide à notre auditrice Sylvie, qui a les paupières qui tombent. Découvrez les cinq astuces de notre expert beauté pour lutter contre ce processus naturel.

Si nous ne pouvons pas lutter contre le temps qui passe ni le vieillissement, nous pouvons cependant, anticiper ce processus afin d’en minimiser les effets grâce aux cinq conseils de David Jeanmotte.

Une bonne utilisation du maquillage

Il existe des astuces de maquillage pour faire paraître les yeux plus grands. Il suffit d’utiliser un crayon très fin, d’éviter les gros traits sous l’œil, puisque cela rétrécit le regard. Vous pouvez également utiliser une ombre à paupières claire sur votre paupière mobile et maquillez les paupières supérieures avec une teinte plus foncée, jusqu’en haut.

Les sourcils fins

Les sourcils épais font ressortir les paupières qui tombent, c’est pour cette raison qu’il est conseillé de vous épiler les sourcils afin d’agrandir votre regard.

Le drainage lymphatique

Autre solution pour lutter contre les paupières qui tombent, aller voir un spécialiste en drainage lymphatique. Vous pouvez également vous masser vous-même, du nez aux sourcils en direction des sinus. Tapotez vos doigts de l’extérieur à l’intérieur des pommettes. Pour finir, collez-vous des compresses fraîches imbibées de thé noir sur les paupières, effet décongestionnant garanti.

Le stylo de soins

Alternative plus coûteuse et plus douloureuse, le stylo de soins. Cet appareil à la forme d’un stylo projette une nuée de plasma sur votre paupière, entre la peau et le stylo, pour faire disparaître la peau tombante. Le traitement doit être effectué par un professionnel et sous anesthésie locale.

Les bandelettes adhésives

Les bandelettes adhésives sont une solution quotidienne à usage unique. Réalisés en silicone perforé qui laisse respirer la peau, ces accessoires très confortables conviennent à un usage sur une peau sensible du visage. Transparentes et totalement invisibles, elles supportent parfaitement le maquillage des yeux. Chaque boîte contient 120 pièces qui se conservent 4 mois. Pour une application plus simple, utilisez une pince pour extensions de cils.