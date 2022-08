David Jeanmotte vous explique comment bien camoufler vos traces de bronzage

Avant la rentrée, il est courant de vouloir camoufler quelques traces de bronzages, la trace d’une casquette, les brides d’un top, les manches d’un t-shirt etc. Si vous ne savez pas comment les camoufler, pas de panique, David Jeanmotte a la solution pour vous.

Le gommage

La première astuce de David Jeanmotte, consiste à exfolier et gommer en douceur la peau. C’est le meilleur moyen de se débarrasser des marques de bronzage puisqu’elle élimine la couche extérieure de cellules mortes de votre peau. Cette astuce permet alors de révéler les cellules plus récentes et plus lisses qui se trouvent en dessous.

Il est néanmoins important d’hydrater votre peau après le gommage pour éviter qu’elle ne se dessèche.

L’autobronzant

Si vous avez fait de la randonnée, du vélo ou un pique-nique au soleil, vous vous retrouvez probablement avec une zone irrégulière plus grande qui doit être camouflée. Il vous faut alors choisir la nuance d’autobronzant qui correspond le mieux à votre teint.

Le faux bronzage ajoute de la couleur, il faut se concentrer principalement sur les zones plus claires. Que vous appliquiez le produit avec un gant ou à la main, n’abusez pas de son application au risque d’avoir de nouvelles démarcations.