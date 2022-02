David Jeanmotte teste les faux cils magnétiques pour vous

Les faux cils ne sont plus à présenter ; véritable accessoire de mode, ils habillent le regard. On connaît les plus traditionnels que l’on place sur le ras des cils avec une pince généralement et de la colle. Un exercice qui demande beaucoup d’agilité et d’expérience pour y arriver du premier coup… C’est pourquoi, depuis d’autres modèles, plus simples, ont été mis sur le marché.

Parmi eux, les cils magnétiques qu’on retrouve sous 2 catégories.

Ceux munis d’aimants qui se placent au-dessus et au-dessous bordant de part et d’autre les cils naturels. Ceux qui doivent être posés sur un eye-liner composé de nanoparticules aimantées.

C’est le deuxième que David présente ce matin.