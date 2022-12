David Jeanmotte s’attaque au relooking de l’équipe du Réveil de Tipik

David Jeanmotte était ce matin en chair et en os dans le Réveil de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

L’occasion de parler ensemble de changement de look et notamment de celui de l’humoriste Kyan Khojandi (Bref), qui a suscité bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux ! Un changement en effet très commenté car l’acteur, jadis chauve, est récemment apparu… Avec des cheveux. Un revirement capillaire que David Jeanmotte a tenu à commenter "Pour un changement pareil, il faut absolument rajouter des accessoires ! Lunettes, chapeaux… […] Sinon, après, on est trop fixé sur un seul élément ! […]"

L’occasion également pour lui de présenter son livre "Le relooking intuitif" et de travailler en direct le look de l’équipe du Réveil de Tipik !