David Jeanmotte présente un soin contre les rides qui serait révolutionnaire

David Jeanmotte revient avec un soin du visage anti-âge. Une nouvelle technique qui a le pouvoir de faire disparaître vos rides sans passer par la case chirurgie, il s’agit du fil de protéines de collagène.

C’est un soin sans aiguille, indolore, naturel qui va combler vos rides et David Jeanmotte l’a testé pour vous.

Comment ça fonctionne ?

On commence par vous appliquer un sérum à l’acide hyaluronique sur les zones à traiter. On vous applique ensuite à la pince le fil de collagène sur vos rides pour qu’il comble celles-ci. Et au contact de l’acide hyaluronique et de la peau, le fil se dissout et imprègne la peau et vient combler votre ride. Il faut entre 1 à 3 séances pour que le résultat soit optimal. Cela va dépendre de la profondeur de vos rides.

Après l’application, l’esthéticienne va vous masser le visage pour bien intégrer le fil et provoquer un effet liftant, bonne mine immédiat. Après la première séance les résultats seront visibles. Cette technique ne va pas figer votre visage mais va lui donner un coup d’éclat. L’effet dure entre 4 et 6 mois. Cela coûte entre 40 et 150 euros en fonction de l’état de la ride à traiter, pour une séance de 30 minutes.