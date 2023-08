David Jeanmotte parle de sa vie amoureuse : "Je n’ai pas comme objectif d’avoir des enfants"

David Jeanmotte est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Celui que l'on retrouve dans "Le Grand Cactus" raconte avoir subi un vol : "J'ai été victime d'un vol après le festival de Cannes, j'ai été assez choqué à la gare du midi, on m'a demandé l'heure et quelqu'un est parti avec mon sac. J'en ai mal au cœur, il y avait mes bijoux à l'intérieur, c'est un viol."

David Jeanmotte revient sur sa vie amoureuse : "J'ai été avec une femme pendant 23 ans. On a fait un mariage laïque. On a passé des moments merveilleux, je lui souhaite le meilleur du monde. Elle est avec un garçon extraordinaire. Avec mon compagnon actuel, je n'ai pas comme objectif d'avoir des enfants."

Le chroniqueur mode et beauté revient sur une rencontre émouvante : "Je vois beaucoup de personnes qui ont un cancer, je leur offre un bracelet quand je les rencontre. Un jour, une fille m'appelle en me disant que sa maman va se faire euthanasier le lendemain. Je me suis préparé et j'ai branché ma caméra. J'ai vu son entourage autour d'elle. Je lui ai dit qu'elle pouvait être fière de ses enfants, elle a voulu me dire au revoir, elle m'a montré le bracelet et elle m'a dit qu'elle allait partir avec. Tous les soirs, je lui allume une bougie."

