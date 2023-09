David Jeanmotte et Sandrine Alexi vous donnent rendez-vous à Mons pour le spectacle caritatif des Restos du Rire

Sandrine Alexi et David Jeanmotte étaient les invités du 8/9 pour la troisième édition des Restos du Rire le 1er octobre prochain au Théâtre Royal de Mons.

Pour cette troisième édition des Restos du rire, deux spectacles de 2h30 auront lieu à 14 heures et à 20 heures, avec pour objectif de pouvoir nourrir 5000 personnes qui en ont besoin. "C’est un spectacle de générosité […]. Il y a une énergie super positive", se réjouit David Jeanmotte

Au programme : humour, chanson, imitation et danse. Parmi les artistes — tous présents bénévolement — on retrouvera notamment Jérôme de Warzée, parrain de l’événement, Kostia, Sum, Etienne Serck, Martin Charlier, James Deano, Kody, Jonathan Dassin, Stacy Star, les Taloches, et donc Sandrine Alexi, surtout connue pour ses voix dans les Guignols de l’info et les Minikeums. Elle sera présente dans les deux spectacles.

Je suis heureuse de participer à cette soirée, je pense que ça va être formidable.

Une place pour une des deux représentations coûte 22,50 euros et les bénéfices sont reversés aux Restos du Cœur de Belgique. Plus d’infos et réservations sur le site des Restos du rire.