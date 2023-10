David Jeanmotte et Lollipop

David Jeanmotte, l’inénarrable chroniqueur du Grand cactus, garde un souvenir ému de Lollipop, l'émission qui a ravi les plus jeunes entre 1980 et 1985.

Lorsque Feu Vert se termine à la fin des années 70, la RTBF se lance dans un programme totalement différent. Présenté par Philippe Geluck, épaulé lui-même par la marionnette Malvira (derrière qui se cachait Patrick Chaboud du Magic Land théâtre), Lollipop est d'abord diffusée le mercredi après-midi.

A partir de 1981, Lollipop revient tous les jours avec un sketch, ainsi qu'une brève intrigue agrémentée de séquences animées. David Jeanmotte se souvient : "Dans Lollipop, il y avait donc une émission qui s'appelait Téléchat. Il y avait Groucha avec son bras dans le plâtre. Il y avait Lola, une autruche. C'étaient des marionnettes, mais un peu grandeur nature comme ça. Il y avait un gluon à chaque fois qu'on mettait dans des situations donc complètement différentes. C'étaient des moments forts pour moi avant d'aller dormir."

Vous l'aurez compris, Philippe Geluck et Malvira distillaient un mélange subtil entre poésie et humour absurde, rehaussé par des nuances de férocité et d'insolence. Ce ton caustique et subversif, cette manière, pour reprendre les mots de Malvira, de ne pas prendre les enfants pour des cons faisait la différence. Au point que Lollipop est devenue la première émission télévisée pour enfants à être regardée en famille.

Cependant, en 1985 , malgré le succès, Philippe Geluck décide de quitter Lollipop "pour ne pas devenir le Dorothée de l’An 2000". Malvira quittera aussi le petit écran mais reviendra dans Les Allumés.be aux côtés de Jean-Louis Lahaye.