Quand ses anciens collègues et amis lui ont demandé ce qu’il allait faire à l’avenir, David Jeanmotte qui ne souhaitait pas continuer sa carrière dans ce milieu, s’est promis qu’il ne voudrait plus jamais se retrouver dans une telle situation. Il s’est rendu compte que de n’avoir qu’un seul métier et de savoir que celui-ci pouvait s’arrêter du jour au lendemain était trop compliqué à vivre pour lui. Depuis ses 30 ans, il a donc pris la décision de cumuler six jobs afin de toujours retomber sur ses pattes.