David Åhlén : un falsetto nordique emballé dans des notes électroniques

Lorsqu’on jette un œil à ton travail, on s’aperçoit que tu mixes la musique à la spiritualité/religion. Es-tu croyant ou est-ce que tu utilises la religion comme une source d’inspiration ?

J’ai été élevé dans une famille baptiste. Mon père était pasteur. J’ai donc grandi dans un contexte religieux assez strict. Plus tard, j’ai construit ma propre foi et lors de ce processus, j’ai aussi découvert le judaïsme. La religion a toujours été présente dans ma vie mais je n’ai jamais arrêté d’explorer ce sujet. Cela a été un vrai chemin spirituel pour moi. Effectivement, cette dernière m’inspire beaucoup et tu le retrouves dans mes chansons comme Yedid Nefesh. De plus, j’ai aussi grandi avec de la musique "spirituelle", c’était la seule que je connaissais. C’était cette dernière qu’on chantait à l’église. Pour moi, ce mélange de l’art et de la spiritualité a toujours été normal. Les deux sont tellement connectés. Lorsque j'étais plus jeune, je me suis essayé à d’autres styles mais cela ne m’a jamais vraiment semblé honnête. Du coup, lorsque j’ai commencé à produire des albums sous mon propre nom en 2009, c’était le bon moment pour me reconnecter avec mes racines. Je voulais produire quelque chose de plus intime.