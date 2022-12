David Hallyday partage un message touchant à l'occasion des 5 ans de la mort de Johnny Hallyday

Dans ce post, le fils de Sylvie Vartan déclare : "C'est comme pour la fleur, si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel... "

Un message émouvant de la part de David Hallyday. On se souvient que celui-ci avait partagé un mythique titre avec Johnny Hallyday en chantant tous les deux le titre "Sang pour sang".

Dans un entretien accordé à l'AFP, Laetitia Hallyday a aussi partagé un message pour le cinquième anniversaire de la disparition de Johnny, elle dit : "J'apprends à vivre avec le deuil, je n'ai pas d'autre choix que de vivre avec ce chagrin. On ne refait pas sa vie, on la continue. Continuer à faire vivre son oeuvre, à travers la promesse que je lui ai faite et qu'on s'est faite, est une grande partie de mon moteur quotidien."

Laetitia Hallyday s'adresse aussi directement à Johnny avec ses mots : "Tu nous manques plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de ton absence."