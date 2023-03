David Hallyday évoque la difficulté à faire le deuil de son père

David Hallyday vient de s'exprimer concernant la perte de son père, Johnny Hallyday. Il exprime la difficulté de vivre sans lui.

Cela fait plus de six ans que l'interprète de "Je te promets" est décédé. David Hallyday avait déjà pris la parole sur ce sujet, en 2021, au micro de Purecharts en indiquant : "Il y a cette relation bizarre entre cette extrême douleur infinie, qui ne cicatrise jamais, et cette force en même temps qui t'envahit en disant : "Tu n'es plus un enfant". Je pense qu'on est toujours un enfant quand on a nos parents. Quand tu en perds un, tu l'es moins."

Pour le magazine Télé-Loisirs, le chanteur de 56 ans a parlé du deuil qu'il a dû mal à faire : "Ça va comme n'importe quel être humain qui a perdu quelqu'un de cher et qu'on aimait. Je ne suis pas différent de vous. Quand on a aimé ses parents, c'est toujours difficile de passer sa vie à reconstruire."

Celui qui a chanté en duo le titre "Sang pour sang" avec Johnny Hallyday parle de l'importance de ne jamais oublier : " Quand on fait un deuil, je pense qu'on va de l'avant mais on n'oublie pas. On n'oublie jamais les êtres que l'on a aimé. Il y a des moments où ça me rend triste, où je vois des choses qui me rendent triste. Puis il y a des moments où ça va. Je pense que c'est le parcours de l'humain."

Un parcours qui va se poursuivre dans le travail et la chanson pour David Hallyday. Un nouveau single devrait sortir le 24 mars prochain.