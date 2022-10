David Goffin veut reprendre confiance après son exploit : "Le plus important était de me prouver que je suis capable de faire de grandes choses. "

Après sa superbe victoire face à Carlos Alcaraz, David Goffin a réagi. Il était bien évidemment très heureux de sa performance.

"Je suis super content, une victoire face au numéro 1 mondial, c’est toujours super satisfaisant, surtout avec le niveau de jeu que j’ai eu aujourd’hui donc je suis vraiment content. J’ai eu une deuxième chance et je l’ai saisie. La gestion du match n’était pas évidente mais j’ai essayé de lui rentrer dedans, de lui mettre la pression.", a-t-il expliqué en préambule.

Le Liégeois espère désormais utiliser cette victoire pour faire le plein de confiance. "M’être prouvé à moi-même que c’était possible, de m’être accroché en ayant parfois un petit coup de pouce en étant lucky loser, cela fait du bien. Comme quoi, c’est dommage comme cela sur un central contre le numéro 1 mondial avec une envie de bien faire et n’en ayant rien à perdre, on a vu que le tennis était là. Le plus important aujourd’hui était de me prouver que mon tennis était toujours là et que je suis capable de faire de grandes choses. Je vais essayer de surfer là-dessus et d’apprendre encore de cette victoire pour essayer de faire mieux et d’augmenter mon niveau sur cette fin de saison et pour la suite."